Анна Asti о личном после слухов о разводе: «Не хочется посвящать себя кому-то»

Певица Анна Asti призналась, что осталась без друзей на фоне слухов о разводе со Станиславом Юркиным. Слова артистки приводит издание «Пятый канал».

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Анна Asti заявила, что ей никто не помогает заботиться о своем психическом здоровье.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей или психологов. Ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Мне не хочется посвящать себя кому-то. Нужно уметь, стараться помогать себе самостоятельно. Уметь общаться со своим «я». Ценить себя», — заявила певица.

Анна Asti также посоветовала поклонникам больше читать и общаться с самим собой.

В феврале издание Super.ru со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по-отдельности в декабре 2024 года. Причина разлада в их отношениях неизвестна. При этом, отмечают источники Super.ru, Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, несмотря на расставание.

Инсайдеры также сообщили, что Юркин и Asti не раскрывают детали личной жизни даже своим близким: мать бизнесмена не знает о его расставании с женой, а родительница певицы в курсе случившегося, «но без особых подробностей».