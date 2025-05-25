Шура рассказал о матери и брате, с которыми не общался много лет

Александр Медведев (настоящее имя певца Шуры) в детстве из-за сложной семейной ситуации полгода жил в интернате. Потом его к себе забрала бабушка. Но обида на мать у него осталась. Кроме того, Александр не нашел общего языка с отчимом, пишет «Комсомольская Правда».

«Мама нашла себе молодого человека. Я тогда уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. Мужчина пришел из мест не очень отдаленных, и я понимал, за что он там был», – рассказал исполнитель.

Шура и его мама Светлана Медведева долго не могли наладить общение. Помогли коллеги артиста. Несколько лет назад, во время гастрольного тура, они договорились, чтобы служебный автобус подъехал к дому матери Александра. Певцу выдали букет цветов и отправили мириться.

У Шуры есть младший брат Михаил. С ним восстановить родственные отношения оказалось еще труднее.

«Даже после моего перемирия с мамой Мишке было тяжело. Я – неоднозначный брат. Сейчас мы научились общаться. У меня очень хороший брат. Если мне надо, я ему звоню. Ему от меня ничего не надо, как и маме моей», - объяснил шоумен.

В 90-х Медведев ворвался в эфир с хитами «Холодная луна», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» — и сразу стал героем эпохи. С тех пор у Шуры было все: слава, скандалы, химия (и не только творческая), болезнь, исчезновение и возвращение.