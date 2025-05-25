Накануне экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что ей угрожают судом в Таиланде. Девушка призналась, что её обвиняют в клевете, отметив, что иск против неё может уже поступить в кратчайшие сроки.

Сегодня же Ева снова вышла на связь и подтвердила свои догадки.

«Утро как обычно недоброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее Карицкая сообщила, что угрожает ей один человек, боящийся «некоторых моментов», судя по всему, связанных с кончиной её бывшего супруга. Ева опубликовала аудиосообщение с женским голосом, который рассказал о последних днях Паши Техника в Таиланде: ещё дома врач сделал рэперу укол, после чего он резко пришёл в сознание и смог самостоятельно дойти до машины, чтобы уехать в больницу.

Напомним, в госпиталь рэпер попал далеко не сразу: три дня друзья надеялись откачать Пашу дома — пытались прокапать и делали непрямой массаж сердца, а скорую вызвали только, когда ему стало совсем плохо. После этого он более недели находился в тайской больнице в состоянии искусственной комы, подключённый к ИВЛ и ЭКМО.