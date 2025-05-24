Анна Асти впервые высказалась о личном после слухов о разводе

Анна Асти дала редкий комментарий о своей личной жизни на фоне слухов о расставании с мужем Станиславом Юркиным. Как писал Super ранее, проблемы в отношениях 34-летней артистки и её 44-летнего мужа обострились после скандала с утекшими в Сеть интимными кадрами. Появилась информация о том, что Анна и Станислав расстались еще в декабре 2024-го, но не стали разводиться из-за общих интересов, связанных с бизнесом.

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Анна не подтверждала и не опровергала новостей о расставании с супругом, да и в целом избегала отвечать на вопросы о личным. Однако недавно сделала исключение и ответила на вопрос о том, кто помогает ей заботиться о своём психическом здоровье. Ответ оказался неожиданным.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей или психологов. Ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Мне не хочется посвящать себя кому-то. Нужно уметь, стараться помогать себе самостоятельно. Уметь общаться со своим «я». Ценить себя», — прокомментировала Анна Асти для «Пятого канала».

Артистка также отметила, что каждый человек, даже оставаясь в одиночестве, никогда не остаётся один, поскольку находится наедине с собой. «Больше читайте, говорите с собой, чувствуйте себя», — добавила Анна совет, предназначавшийся, по-видимому, тем, кто, как и она, проходит сложный период в жизни.

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