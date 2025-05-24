Бритни Спирс устроила дебош в самолете

Певица Бритни Спирс вновь отличилась — она устроила дебош в самолете. В аэропорту звезду встретили полицейские, передает портал TMZ.

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Исполнительница, известная своим бурным нравом, летела и Мексики в Лос-Анжделес. По пути Бритни начала пить алкоголь и курить. Проводники сделали замечание артистке, что в итоге вызвало у нее истерику.

Дебоширку пришлось пристегнуть ремнями, чтобы успокоить. В пункте назначения ее ждала полицию, которую вызвали члены экипажа. Чуть позже Спирс прокомментировала инцидент в небе.

«Я им не понравилась, как только села в самолет. Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они пристегнули меня ремнем безопасности и вторглись в мое пространство», — рассказала певица.

Ранее звезда показала, как танцует в мексиканском ресторане. На ней были красное короткое платье и сапоги.