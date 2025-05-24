«Плохо прятали, сами виноваты!» Шепелев истратил деньги родителей

Дмитрий Шепелев в новом выпуске кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» вспомнил детские приключения (тогда его семья жила в Минске).

«У меня была ужасная история. Я нашел родительскую заначку. Там была пачка денег, но я не понимал, много это или мало, взял их все и пошел. Спустил в киоске на жвачки», — признался он.

Как оказалось, денег было все-таки много, и Дмитрий спрятал их между книг в библиотеке, и брал по частям, пишет gazeta.ru.

«Я был читающим ребенком, но, кроме этого, очень любил жвачки. Когда родители обнаружили, что деньги пропали, у меня были очень большие проблемы. Но они плохо прятали, сами виноваты!» — сказал шоумен.

Напомним, в 2022 году ведущий попросил прощения у украинцев. Последующее появление знаменитости на ТВ вызвало общественный резонанс. Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена скорым появлением Шепелева в эфире и призвала россиян массово жаловаться, чтобы не допустить этого.