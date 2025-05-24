В Госдуме заявили о необходимости обсудить запрет мата после слов Шнурова

Запрет нецензурной брани в России необходимо обсудить после слов лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что он нашел способ законно материться на концертах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Гаврилов отметил, что музыкант, анонсируя свои концерты в Новосибирске, дал совет, как не отказываться от матерщины на публике.

«Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике — несомненно, он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что Шнуров сделал это накануне праздника Дня славянской письменности и культуры и новосибирского форума «Русский язык - основа национальной безопасности и суверенитета России».

Ранее сообщалось, что концерты группы «Ленинград» в Новосибирске в конце мая оказались под вопросом. Общественники потребовали запретить выступления из-за мата, который использует Шнуров на сцене. В итоге музыкант решил заключить дополнительное соглашение к договору и подписать гарантийное письмо.