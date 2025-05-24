Музыкальный бизнес Элджея приносит убытки

Алексей Узенюк, известный публике под сценическим псевдонимом Элджей, погряз в долгах. Его звукозаписывающая фирма ООО «Сайонара Бойс» в 2024 году получила всего 100 тысяч рублей доходов, зато ушла в минус на 1,1 миллиона рублей. Также Элджей не уплатил налоговой 30 тысяч рублей за страховые взносы и пени, пишет издание passion.ru.

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У музыканта есть доля в ООО «Итэн Дрим». Там тоже провал, но поскромнее: за 2024 год убытки в размере 92 тысяч рублей, плюс налоговая задолженность в две тысячи рублей.

Как сообщается, Узенюк также должник по штрафам ГИБДД. С начала этого года у него уже 30 штрафов. Правда, большую часть их них рэпер недавно оплатил.

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета лейбла рэпера Элджея. Об этом ранее писал Telegram-канал Mash. Первые проблемы с ФНС у фирмы «Сайонара Бойс», занимающейся звукозаписью и выпуском мерча артиста, начались в июне 2024-го.