Молодая супруга Петросяна сделала селфи с куклой Лабубу

Татьяна Брухунова выложила в микроблоге фотографию с куклой Лабубу в Китае. Сама Татьяна нарядилась в голубое платье с широким воротником, надела плетеную шляпу и солнцезащитные очк

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Стоимость такой игрушки в Москве составляет 10 тысяч рублей, пишет Газета Ру.

Лабубу — это не просто куклы, а гача-игрушки — фигурки или брелоки, которые продаются в одинаковых закрытых коробках, скрывающих дизайн содержимого. Чаще всего это игрушки по мотивам популярных произведений, будь то комиксы, книги, кино, мультфильмы, игры или аниме.

Гонконгский художник Касинг Лунг придумал Лабубу еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Причем все они — девочки, которые живут в таинственном лесу и любят устраивать розыгрыши. По словам автора, дизайн игрушки вдохновлен эстетикой северной природы и скандинавскими мифами и сказками.