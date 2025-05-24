Дакота заявила о самом счастливом дне в жизни

Рита Дакота недавно показала результат хирургического вмешательства на лице, которым она осталась недовольна. Хирург, который оперировал певицу, отказался исправлять сделанное. Но Дакота нашла врача, который берется исправить последствия неудачной операции.

Правда, врач предупредил, что не сможет убрать образовавшуюся ямку на щеке, но сможет сделать повторную коррекцию век, пишет издание passion.ru.

«Ура, он меня взял, это самый счастливый день в моей жизни! Знаете, что я думаю, вот не получился у меня брак с первого раза, зато второй отличный, не получилась карьера на "Фабрике", зато потом какую построила, уникальную. Может, и глаза со второго раза получатся», — заявила артистка.

Рита посоветовала женщинам десять раз подумать перед тем, как обратиться к хирургам.

«Я такая злая, просто ужас. Потратила 10 месяцев, кучу денег, нервов, пролила литры слез. И испортила лицо. Теперь еще надо такую же кучу денег, времени и нервов, чтобы вернуть как было и то не до конца», — заявила Дакота.

Рита Дакота рассказала, что решилась на одну болезненную бьюти-процедуру.