Звезда «Ворониных» показала фигуру в бикини

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Екатерина Волкова была запечатлена в черном бикини, которое дополнила длинным кардиганом с принтом, тапками Dior, массивными солнцезащитными очками, браслетами и серьгами. Артистка позировала с распущенными волосами и без макияжа.

«Май, ну можешь же», — написала актриса в личном блоге.

Екатерина Волкова замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Она признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Егору Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.

У пары есть дочь Елизавета. В апреле Волкова рассказала, что они с мужем купили квартиру для дочери.