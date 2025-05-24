Соседов раскрыл, сколько тратит на отпуск

Сергей Соседов любит путешествовать, хотя не всегда может найти время для отдыха. О своем привычном формате проведения отпуска музыкальный критик рассказал корреспонденту URA.RU.

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«Обычно на отдых у меня уходит 200-250 тысяч, — объясняет Сергей. — Это для меня более чем хороший отдых, с шиком: с хорошим питанием, с экскурсиями, с развлечениями. Некоторые тратят и по три миллиона, я знаю. Но я не вкладываю в отдых шопинг. Покупки в мои расходы не входят», - объяснил телеведущий.

По словам Соседова, эти траты - билеты на самолет туда и обратно, номер в гостинице, питание, экскурсии, посещение аттракционов, развлечения. А всяческие покупки в них не входят.

Сочи критику не особенно нравится. Сергей не любит каменистые пляжи, также, по его мнению, там мало зелени.

«Мне нужен песчаный пляж, песок. Если отдыхать, то, конечно, в Крыму. Ялта, Феодосия — прекрасные города. Мне там очень нравится», - отметил он.

Впрочем, пляжный отдых телеведущему не очень интересен. Пловец из него неважный, а кожа мгновенно обгорает на солнце. Соседов предпочитает экскурсионные туры.

Сергей Соседов не скрывает, что уже долгое время не может устроить личную жизнь. Телеведущий уверен: ему суждено быть одиноким «кармически».