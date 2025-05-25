Седокова выложила фото в платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в платье с глубоким декольте после кардинальной смены имиджа. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Анна Седокова стояла перед зеркалом в черном облегающем макси-платье с изображением красных цветов. Певица также надела золотую цепочку с крестом и нюдовые босоножки на каблуках. Поп-исполнительница позировала с собранными светлыми волосами в хвост и макияжем с угольно-черными стрелками и алой помадой.

© annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На днях Анна Седокова перекрасилась в блондинку. Певица объяснила перемены во внешности тем, что ей надоел темный цвет волос.

«Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — заявила знаменитость.

До этого Анна Седокова появилась на красной дорожке премии ЖАРА Music Awards. Для выхода на публику певица предпочла платье-бюстье с глубоким декольте и разрезами на талии. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж. Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за откровенный наряд.