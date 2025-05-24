Российские коллеги проигнорировали факт покорения Боней Эвереста

Виктория Боня пожаловалась на коллег, которые не обратили внимания на ее восхождение на Эверест. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

По словам Бони, ее активно поздравляют с покорением Эвереста люди из разных стран от Чили до Казахстана, но среди российских коллег поздравления пришли только от Александра Абрамова. Об этом пишет gazeta.ru.

«Если ты признаешь успех другого, значит, ты как будто теряешь свою уникальность. А если не признаешь, то ты продолжаешь оставаться на своем месте, в своей иллюзии, что ты один такой», — сказала телеведущая.

Боня начала тренировку к восхождению на гору высотой 8 848 метров в январе текущего года. Она активно занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, проверяла показатели здоровья, а затем отправилась в тренировочную экспедицию в горы.

В планах Бони – подняться еще на два восьмитысячника: К2, которую называют «горой-убийцей», и Аннапурну.

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