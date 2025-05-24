Киркоров рассказал о последней просьбе отца

В марте этого года Филипп Киркоров похоронил отца. Певец не скрывает, что потеря невосполнима, они с Бедросом Филипповичем были очень близки. Большой концерт в Санкт-Петербурге, который растянулся на два дня, певец посвятил отцу, пишет СтарХит.

«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Он очень за это переживал. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник. И чтобы прозвучала его любимая песня Guardacheluna. Конечно, я посвятил концерты в Санкт-Петербурге своему отцу. И в программе звучали любимые песни папы», — сказал поп-король.

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Народный артист России Филипп Киркоров, который сейчас находится под наблюдением врачей из-за ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге, взял вынужденный отпуск, несмотря на сорокалетие творческой деятельности на сцене. Это подтвердили в его окружении.