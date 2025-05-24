Критик Бабичев назвал «странной» новость о внебрачной дочери Меркьюри

Музыкальный критик Евгений Бабичев сказал, что информация о тайной дочери Фредди Меркьюри вызывает шок. Критик считает, что следует сделать генетический тест, который расставит все точки в данной ситуации, пишут NEWS.ru.

«Хотелось бы все-таки знать подробности. Если вдруг внебрачная дочь была, он ничего не знал о ней, неужели нельзя сделать анализы ДНК? Медицина уже на высоком уровне, это проверяется на раз-два. Неужели той самой девушке не захотелось отщипнуть кусочек многомиллионного наследства. Как мы знаем, большую часть музыкант оставил Мэри Остин, родителям и сестре. Странная ситуация», — сказал Бабичев.

Он отметил, что вокруг жизни, творчества и смерти лидера британской рок-группы Queen было «много городских сумасшедших, выдумывавших о Фредди Меркьюри такие гипотезы, что волосы дыбом».

Новая биография культового фронтмена Queen Фредди Меркьюри должна ошеломить мир шоу-бизнеса, раскрыв существование его тайной дочери. Книга «С любовью, Фредди» рассказывает историю ребенка, который был зачат во время интрижки Меркьюри с женой близкого друга в 1976 году.

О его существовании знало только самое близкое окружение Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальных участников группы и любовь всей его жизни Мэри Остин. Все они держали последнюю тайну Фредди в секрете.