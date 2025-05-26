Популярность юной невесты Григория Лепса растёт день ото дня. Став постоянной героиней публикаций светских СМИ, Аврора Киба добралась до телевидения: она участвует в одном из шоу. Первый же выпуск проекта не обошёлся без скандала, который попал на страницы многих СМИ. Выбыв из шоу, один из игроков обвинил в своей неудаче юную возлюбленную Лепса.

Актёр грубо обозвал Аврору и заявил, что она не имела права голосовать за его выбывание. Аврора решила прокомментировать ситуацию в том числе в соцсетях. Она обратилась к коллеге по телепроекту, сказав, что нельзя опускаться до уровня личных оскорблений.

«Это и есть мудрость», — резюмировала девушка.

Также она напомнила о существовании эффекта бумеранга.

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Напомним, что когда Аврора Киба только сообщила подписчикам о своём грядущем появлении на телеэкранах, многие из них восприняли новость в штыки. Публика возмущалась, что Аврора стала популярна только за счёт Григория Лепса, а сама по себе, мол, никакого интереса не представляет, и вряд ли станет настоящей звездой. Также некоторые жёстко прошлись по внешности юной Авроры, выразив непонимание, чем она привлекла певца.