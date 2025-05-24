СМИ: стало известно, какой недвижимостью владеет комик Сабуров

У Нурлана Сабурова есть коттедж в Подмосковье в закрытом поселке стоимостью около 115 млн рублей. Особняк стоит на участке площадью 1285 квадратных метров в жилом комплексе «Новорижский», пишет gazeta.ru. Нурлан живет с семьей – супругой и тремя детьми.

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В 2020 году Сабуров возглавил рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». Тогда Нурлан признался, что даже не знал о выдвижении своей кандидатуры.

19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима. Комик находился в России дольше установленного срока — 114 дней вместо разрешенных 90. Нурлану выписали штраф и дали две недели на устранение нарушения.

Адвокат Сергей Жорин убежден: нарушив закон о миграции, Нурлан Сабуров попал под угрозу принудительной депортации и запрета на въезд в страну. Специалист напомнил: в случае, когда иностранный гражданин привлекался к административной ответственности два и более раз, то для него повышаются риски на запрет въезда в страну на срок до трех лет.

С учетом сложившейся ситуации комику нужно крайне внимательно следить за соблюдением законодательства во время повторного въезда в страну.