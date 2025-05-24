Агутина и Варум не пустили в ресторан на собственную свадьбу

Леонид Агутин и Анжелика Варум в июле отметят серебряную свадьбу. Артисты поженились в июле 2000 года, а затем поехали в Венецию, где отпраздновали торжество в кругу близких друзей.

Артисты выбрали экстравагантные наряды. Леонид выбрал белые брюки и белый фрак, который он накинул прямо на голое тело.

Анжелика сначала вышла в белом платье с пышной юбкой, украшенном алыми маками. А затем переоделась в белый жакет и белые микрошорты. Шортики и стали причиной скандала в ресторане, информирует «Комсомольская Правда».

«В Венеции мы поехали в ресторан, где нас сфотографировали, и ровно через секунду после фото подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть», - рассказал Агутин в программе «Шоу Воли».

В итоге было найдено другое заведение. Пара решила, что обязательно вновь вернется в этот ресторан. И 20 лет спустя Леонид и Анжелика отметили там фарфоровую свадьбу.

Агутин и Варум вместе с 1997 года, в браке – с июля 2000-го года. Их дочь родилась в 1999-м году.