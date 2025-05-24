Овсиенко рассказала о личной трагедии

Татьяна Овсиенко многим пожертвовала для любимого человека. Но в итоге он ее предал.

Татьяна Овсиенко познакомилась с Александром Меркуловым много лет назад. Тогда певица переживала болезненный развод с Владимиром Дубовицким, у которого оказалась вторая семья на стороне, пишет СтарХит.

У Александра были жена и дети. Меркулов не спешил подавать на развод, но уверял, что любит Татьяну.

«Страсть безбашенная. Но, естественно, осознанно я понимала, что есть жена, двое деток: замечательные мальчик и девочка. Чуть-чуть сносило крышу. Понимала, что надо это останавливать. Но если он уйдет, семье будет больно. Это ужасное состояние на самом деле. Встречались мы редко: с друзьями, за границей, где-то еще. Не было сил, чтобы отказывать. Я себя ненавидела. Ну я тешила себя надеждой, что это все должно быть полюбовно. По крайней мере, дать возможность, чтобы они сами решили — нужны ли друг другу и будут ли дальше жить. Никогда не ставила ультиматум», — сказала певица в интервью Лауре Джугелия.

Александр подарил Татьяне квартиру в Крыму с видом на море. Но стали известны проблемы Меркулова с законом. Его обвинили в покушении на убийство и подделке документов. Только тогда Овсиенко впервые узнала, чем на самом деле занимался Александр.

Татьяна тут же наняла адвокатов.

«Почему занималась я, а не супруга? Она, естественно, узнала из прессы, что он со мной, и сказала: „До свидания“. Звонила ли мне? Нет, я хотела сама позвонить, чтобы она мне дала по морде или наорала. Мы случайно встретились, когда они уже разводились», — объяснила Татьяна.

Исполнительница дождалась любимого из тюрьмы. Казалось, счастье наконец-то настало. Но семьи не получилось. Меркулов не сразу нашел новую работу и жил на деньги певицы. Потом он решил пожить отдельно. Овсиенко подозревает, что у избранника появилась другая.

«Скорее всего у меня созависимые отношения. Отношения, в которых не можешь без человека, но и с ним тоже не можешь — это точно про меня!» — призналась звезда.

Ранее Татьяна Овсиенко рассказала, что она не смогла родить ребенка из-за проблем со здоровьем, из-за чего по сей день страдает.