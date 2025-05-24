Анфиса Чехова перестала скрывать нового спутника жизни

47-летняя Анфиса Чехова долго скрывала своего нового избранника, прежде чем решилась представить его поклонникам. Теперь личная тайна звезды стала достоянием общественности. Возлюбленным Чеховой оказался актер из сериала «Глухарь» Александр Златопольский.

«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене. Инициатором стал я», — поделился спутник телеведущей в беседе со «Стархитом».

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Златопольский почти сразу позвал Чехову на свидание, и та не отказала. В прошлом году звезда рассталась с предыдущим избранником, но долго быть в одиночестве ей было не суждено. Известно, что у продюсера есть двое дочерей, 18 и 11 лет. Чехова воспитывает 12-летнего сына Соломона от бывшего супруга Гурама Баблишвили. Пока пара не распространяется о дальнейших планах, в том числе и о намерении пожениться. Похоже, они переживают самый прекрасный и романтичный период в отношениях, без бытовых проблем и обязательств, и обоих это полностью устраивает. Недавно Златопольский и Чехова отдыхали вместе на Бали. Так что медовый месяц, можно сказать, случился раньше свадьбы.