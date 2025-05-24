Подольская высказалась в защиту детей от абьюзеров-педагогов

Наталья Подольская призналась, что когда-то ее весьма своеобразно «воспитывала» педагог по музыке — она могла ударить линейкой по пальцам, дернуть за волосы. Артистка раскрыла имя учительницы в соцсети.

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Наталья решила найти других жертв этого педагога, поскольку не намерена молчать, когда видит несправедливость, пишет СтарХит. «Прочитав комментарии к тому посту, я просто ужаснулась, скольким людям пришлось столкнуться с физическим насилием от своих учителей. Я слышала, что активно шли разговоры о том, чтобы внести в Госдуму законопроект об административной ответственности за буллинг и брань учеников в школе, в том числе и в адрес педагогов. А я бы предложила подумать и об обратной стороне медали. Кто защитит детей от таких вот «учителей», как моя? Считаю, за проявление жестокости и буллинг их тоже надо наказывать», — заявила Подольская.

Певица Наталья Подольская воспитывает двух сыновей в браке с композитором Владимиром Пресняковым. Артистка призналась, что во время второй беременности едва не потеряла малыша из-за врачебной ошибки.