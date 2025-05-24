Зарубина рассказала, почему дочь не возвращается в Россию из США

Единственная дочь Ольга Зарубиной Кира от брака с Александром Малининым уже долгое время живет в США. Певица не скрывает: она хотела, чтобы Кира была вместе с ней в России.

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О том, почему наследница не возвращается на ПМЖ в Россию, Зарубина рассказала корреспондентам «МК».

- Кира выросла в Америке: она там живет с пяти лет, - объясняет Ольга. – Дочь уже привыкла к тому образу жизни, потому что ничего другого она не видела. Кира не сможет здесь адаптироваться. Для нее в России многие вещи непонятны. К тому же она по году рождения – Бык. А такие люди – консерваторы. Они привыкли сидеть на одном месте. И смена, например, места жительства для них всегда очень сложна. Они не бросаются с одного на другое место.

При этом Зарубина не скрывает, что от американцев Кира, несмотря на то что выросла в той среде, тоже сильно отличается. И Ольгу это радует.

- Конечно, для них она другая, - поясняет Ольга. – Она сердобольная, душевная, открытая девочка. Это заложено генами. Американцы смотрят на нее и понимают, что она от них отличается. Но они не могут понять, почему. Ведь дочка внешне такая же, как и они. Она одевается так, как они, говорит без акцента… Но все равно отличия есть. Потому что культура другая.

Зарубина гордится, что с дочкой смогла выстроить доверительные отношения. Правда, долгое время они уже не виделись.