Зарубина рассказала, почему дочь не возвращается в Россию из США
Единственная дочь Ольга Зарубиной Кира от брака с Александром Малининым уже долгое время живет в США. Певица не скрывает: она хотела, чтобы Кира была вместе с ней в России.
О том, почему наследница не возвращается на ПМЖ в Россию, Зарубина рассказала корреспондентам «МК».
- Кира выросла в Америке: она там живет с пяти лет, - объясняет Ольга. – Дочь уже привыкла к тому образу жизни, потому что ничего другого она не видела. Кира не сможет здесь адаптироваться. Для нее в России многие вещи непонятны. К тому же она по году рождения – Бык. А такие люди – консерваторы. Они привыкли сидеть на одном месте. И смена, например, места жительства для них всегда очень сложна. Они не бросаются с одного на другое место.
При этом Зарубина не скрывает, что от американцев Кира, несмотря на то что выросла в той среде, тоже сильно отличается. И Ольгу это радует.
- Конечно, для них она другая, - поясняет Ольга. – Она сердобольная, душевная, открытая девочка. Это заложено генами. Американцы смотрят на нее и понимают, что она от них отличается. Но они не могут понять, почему. Ведь дочка внешне такая же, как и они. Она одевается так, как они, говорит без акцента… Но все равно отличия есть. Потому что культура другая.
Зарубина гордится, что с дочкой смогла выстроить доверительные отношения. Правда, долгое время они уже не виделись.
- Да, мы не виделись с Кирой уже несколько лет, - не отрицает Ольга. – Хотя общаемся каждый день: созваниваемся, переписываемся. Раньше я часто летала в Америку. Но сейчас очень затруднительно: прямых рейсов нет, нужно искать обходные варианты, через третьи страны. Это дорого, долго и утомительно. В моем возрасте такую дорогу очень непросто выдержать. - Я очень надеюсь, что Кира сама приедет в Москву летом, - продолжает Ольга. – Я ее уговариваю постоянно: «Давай, приезжай, отдохнем вместе». Я вижу, что дочка очень скучает по мне. И я по ней безумно скучаю. Но жизненные обстоятельства сложились таким образом, что мы можем общаться чаще всего только по телефону.