Экс-супруга Паши Техника пожаловалась на угрозы

Ева Карицкая вышла на связь с подписчиками своего Telegram-канала и сообщила неприятные новости — бывшей жене Паши Техника поступают угрозы за клевету.

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«Угрожает мне один-единственный человек, который очень сильно боится некоторых моментов», — рассказала Карицкая, отметив, что уголовное дело могут начать в кратчайшие сроки.

Экс-супруга рэпера отметила, что из-за разбирательства её могут задержать в Таиланде.

«По большей степени я переживаю только за своего ребёнка. Но я думаю, что вызову маму, напишу на неё доверенность, чтобы она благополучно увезла его отсюда и чтобы мой сын находился в безопасности», — поделилась она переживаниями.

Также Ева Карицкая опубликовала аудиосообщение, в котором женский голос рассказывает о последних днях Паши Техника в Таиланде. Так, неназванная девушка сообщила, что помогла некоему Борису, «чтобы у него на руках не было трупа». По словам девушки, её врач вколол рэперу препарат, из-за которого Техник, который ещё до попадания в госпиталь несколько дней находился в тяжёлом состоянии, резко открыл глаза и дошёл до машины на своих двоих.

Карицкая заявила, что аудиосообщением с ней поделился аноним, но голос девушки она узнала — они встречались дважды, также у Евы есть её соцсети, которыми она предпочла не делиться на данный момент. По словам Карицкой, ей угрожают, потому что она «мешает» каким-то людям.