Канье Уэст попросил прощения за скандальные высказывания

Канье Уэст сообщил о пересмотре своих взглядов и отрекся от скандальных заявлений, сделанных ранее.

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Об этом рэпер сообщил в личном блоге на страничке в соцсети X.

«Я покончил с антисемитизмом. Я люблю всех людей. Господи, прости меня за всю боль, что я причинил», — написал артист.

Увы, но надежды на то, что скандальные выходки прекратятся, нет даже у самых преданных фанатов.

Уэст продолжает вести себя так, как ему взбредёт в голову. Например, в начале мая интервью артиста британскому телеведущему Пирсу Моргану продлилось всего 2 минуты. Кроме того, скандал с бывшей женой Ким Кардашьян, провокационные высказывания в поддержку P. Diddy и другие спорные заявления, а следом ещё и уход Бьянки Ценсори доказывают, что стабильность эпатажному рэперу только снится.