В Париже осудили участников ограбления Кардашьян

Участники вооруженного ограбления американской актрисы и предпринимателя Ким Кардашьян, в ходе которого у нее похитили драгоценности на €9 млн, получили до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Наиболее суровый приговор был вынесен в отношении главаря банды 69-летнего Аомара Аита Хедаша - восемь лет тюремного заключения, из которых пять - условно. Таким образом, с учетом нахождения под стражей, он смог выйти из здания суда после оглашения вердикта. Его подельники получили существенно меньшие сроки и также были освобождены из-под стражи. Двое из них, обвиненные в передаче налетчикам информации о драгоценностях в номере звезды, были оправданы. Всего на скамье подсудимых оказались 10 человек, самый старший из которых - 71-летний Юнис Аббас, страдающий болезнью Паркинсона.

Хедаш, который страдает от диабета, потерял практически полностью способность говорить и слух, в письменной форме обратился к Кардашьян, попросив у нее прощения и заявив, что глубоко сожалеет о содеянном. Несмотря на то, что наказание, назначенное судом, оказалось существенно менее суровым, чем настаивала прокуратура (до 10 лет тюрьмы), адвокаты американской актрисы заявили, что она удовлетворена вердиктом. Во время судебных слушаний она также говорила о том, что прощает главаря банды и принимает его извинения.

Группа налетчиков в ночь на 3 октября 2016 года ворвалась в масках и с оружием в элитные апартаменты Кардашьян в Париже, куда она прибыла для участия в Парижской неделе моды. По словам прокурора Анн-Доминик Мервиль, налет был целенаправленным: грабители охотились за бриллиантовым кольцом, которое актриса неосторожно продемонстрировала в соцсетях.

Ким Кардашьян родилась в 1980 году в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мировую известность приобрела после выхода в 2007 году реалити-шоу "Семейство Кардашьян".