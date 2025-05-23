Бритни Спирс спровоцировала проблемы с властями дерзкой выходкой в самолете

У Бритни Спирс возникли проблемы с законом из-за употребления спиртного в самолете
Бритни Спирс продолжает попадать в неприятные истории. Сегодня стало известно, что певица спровоцировала проблемы с законом своим дерзким поведением на борту частного самолета.
Как передает Page Six, звезда возвращалась в Лос-Анджелес после продолжительного отпуска в Мексике. Во время полета Бритни принялась курить и выпивать спиртные напитки. Встревоженные стюардессы попросили Спирс затушить сигарету, так как курение на борту запрещено правилами авиакомпании. Певица не стала бунтовать и вняла замечанию, однако это не спасло ее от неприятностей.
Сообщается, что стражи порядка якобы встретили Брит по возвращении в Лос-Анджелес. Ей вынесли предупреждение, а затем отпустили.
Пока произошедшее не подтвердила ни сама Спирс, ни авиаперевозчик. Последний, к слову, воздержался от каких-либо комментариев. Предположительно, с артисткой общался представитель таможни.
Интернет-пользователи высказались по поводу инцидента. Одни отметили, что Бритни пора вести более закрытый образ жизни, другие же написали, что претензии к звезде необоснованны.
«Эти истории о Бритни вызывают у меня чувство грусти. У нее есть проблемы, и для ее психического здоровья было бы лучше вести более уединенную жизнь», «Боже мой, она выпила и выкурила сигарету! Какая она невозможная, какая непослушная женщина. Я думаю, что некоторым людям нужно выходить на улицу почаще», — высказались пользователи Сети.