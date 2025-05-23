Женщина назвала себя тайной дочерью Фредди Меркьюри

48-летняя жительница Европы назвала себя тайной дочерью британского рок-певца и солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что женщина является медицинским работником и матерью. Свою историю она рассказала биографу Лесли-Энн Джонс — по ее словам, она родилась в результате связи Меркьюри с женой его близкого друга в 1976 году. При этом женщина утверждает, что о ее существовании знали только самые близкие друзья певца.

В качестве доказательства своих слов женщина показала 17 дневников Меркьюри — она утверждает, что певец передал их ей перед смертью. Кроме того, он часто приходил домой к ее родителям в качестве гостя. Эти дневники женщина также передала Джонс, поскольку та ранее уже написала три книги о жизни певца. При этом, материал из дневников уже лег в основу четвертой.

«Он доверил мне, своему единственному ребенку и ближайшему родственнику, свою коллекцию личных записных книжек, письменную запись своих личных мыслей, воспоминаний и чувств обо всем, что он пережил. Его подарок мне был нашей тайной. Хотя те, кто жил с ним и разделял его жизнь, знали о существовании записных книжек, никто из них не знал после его смерти, что с ними стало. Его семья, коллеги по группе, ближайшие друзья, коллеги и менеджмент до сих пор понятия не имели, что он подарил их мне», — рассказала она.

Имя и какие-либо подробности личности женщины Джонс не назвала. Как уточнила биограф, это сделано по ее просьбе.