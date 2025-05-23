Вероника Степанова предложила вслед за Реввой выдать паспорт РФ Зеленскому

Психолог Вероника Степанова назвала комика Александра Ревву, выступающего в образе Артура Пирожкова, «украинским трансвеститом*» (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Так она прокомментировала сообщения о том, что шоумен получил российское гражданство.

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Как отметила Степанова, Ревва не сменил гражданство, а получил второй паспорт в дополнение к украинскому.

«Саша Ревва, близкий друг Зеленского (президент Украины -прим. ред.), получил гражданство России?! Ну раз уж пошла такая пьянка, почему бы не предоставить гражданство России Вовке Зеленскому, а экс-президенту США Байдену поставить памятник в центре Москвы. Как говорится, люди для нас не чужие», - написала психолог в своем Telegram-канале.

По мнению Степановой, украинский паспорт Ревва также оставил, так как он еще может ему пригодиться.

Напомним, Александр Ревва родился в Донецке и в 1999 году переехал в Москву. В 2022 году комик вместе с семьей не поддержал СВО и уехал из России. Однако его карьера за границей не задалась, поэтому вскоре артист вернулся, но ему устроили бойкот на телевидении. В 2024 году шоумену удалось вернуться на российскую эстраду и ТВ.

Ранее актриса Яна Поплавская намекнула, что «нужные друзья» помогли Ревве с гражданством РФ.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России