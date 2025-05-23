Павел Дуров подарил девушке роль в Голливуде за 32 млн рублей

Бизнесмен Павел Дуров подарил Юлии Вавиловой роль в кино за 32 млн рублей. Снимками с вручения подарка она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Во время благотворительного ужина Павел Дуров купил самый популярный лот – роль в новом фильме Спайка Ли за $400 тысяч (около 32 млн рублей). Роль стала подарком для девушки Дурова Юлии Вавиловой, который лично вручил режиссер.

До этого Юлия Вавилова показала фигуру в купальнике после слухов о беременности. Стримерша была запечатлена с волосами, собранными в хвост, и макияжем в естественном стиле. Возлюбленная Павла Дурова позировала на фоне бассейна. Вавилова также выложила снимки, где предстала в розовом платье с открытой спиной.

Юлия Вавилова — возлюбленная Павла Дурова, стримерша на Twitch и криптокоуч, которая привлекла внимание СМИ после ареста главы Telegram во Франции. В момент задержания они находились вместе, и после этого их неоднократно замечали вдвоем. На данный момент Павел Дуров живет в Дубае, куда ему был разрешен выезд из Франции. Судебный процесс в отношении него при этом продолжается.