Фанаты народного артиста России Филиппа Киркорова выигрывают суды, но не могут вернуть деньги за отмененные концерты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как стало известно изданию, жительница Краснодара подала иск на ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Она купила билет на концерт в 2022 году в подарок маме на День матери. Шоу должно было пройти 9 декабря, несколько раз переносилось и в итоге было отменено.

Россиянка отсудила у Киркорова 12 тысяч рублей с судебными расходами и моральной компенсацией. Однако, поскольку счета ООО Киркорова заблокированы уже год, женщина не может добиться возврата денег. Таких случаев сотни, рассказала она, но многие зрители в суд обращаться не стали.

Сам артист сейчас снова переносит свои концерты: у него бурсит — воспаление суставов после серьезного ожога руки. В конце апреля на певце загорелась куртка во время выступления в Питере. Киркорову диагностировали дефект кожных покровов, ему нужно ездить на перевязки ежедневно, перелеты запрещены. Осложнения развились на фоне сахарного диабета.

Накануне Филиппа Киркорова госпитализировали в отделении экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте в конце апреля. Как рассказал хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. Представители артиста подтвердили, что он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации.