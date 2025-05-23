У певца Филиппа Киркорова обнаружили бурсит — воспаление суставов руки. Ранее артист получил ожог в этой области. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-каналы.

Отмечается, что теперь Киркоров каждый день должен будет делать перевязку. Кроме того, ему также запрещено делать авиаперелеты, пока болезнь не будет вылечена.

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Ранее СМИ сообщили о том, что Киркоров был госпитализирован в частную клинику. Состояние артиста ухудшилось после ЧП на концерте в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. По плану мероприятия, Киркоров должен был эффектно появиться на сцене — спуститься на подвесной площадке, на которой был установлен фейерверк. Однако на самом шоу огонь перекинулся на куртку певца.