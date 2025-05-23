Лазаревой* грозит новый штраф

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.

По данным агентства, на Лазареву* составили административный протокол по статье о не предоставлении отчетности о ее деятельности иноагента в уполномоченный орган. Телеведущей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

«Судебное заседание назначено на 29 мая 2025 года в 11:30», — сообщили в суде.

Ранее Лазареву* дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. Кроме того она заочно осуждена на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма, заочно арестована и находится в международном розыске. Также ей запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

*физлицо, признанное в РФ иноагентом