Овсиенко раскрыла подробности расставания с мужем, которого ждала из тюрьмы

Певица Татьяна Овсиенко раскрыла детали расставания с Александром, с которым прожила 17 лет. Она призналась, что бывший возлюбленный пишет ей каждый день, но она игнорирует эти сообщения. Об этом она сообщила на YouTube-канале FameTime TV.

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По словам артистки, инициатором расставания выступил именно Александр, но она давно осознавала проблемы в их отношениях. Она знала, что избранник от нее что-то скрывает, но не допытывала его, а он сам делиться тайнами не хотел. А потом мужчина вдруг предложил взять паузу. Это выбило Татьяну из колеи, так как она не понимала, как жить во время этой «паузы».

«С Александром у нас не складывался разговор уже несколько лет, то есть душа в душу не получалось… Но когда Саша предложил взять паузу, я не могла понять: пауза — это что? Спустя 17 лет? Я понимаю, по молодости встретились, разругались, разъехались, потом опять сошлись… Но, когда уже пройдена такая часть жизни, притом нелегкая…», - отметила Овсиенко.

Певица до сих пор не осознала, что их история с Александром закончена. Трудно и мужчине. Он не принимает звонки от Татьяны, но при этом продолжает ей регулярно писать.

«Он не взял трубку, но начал мне писать. Сказал: „Мне еще очень тяжело тебя видеть“. А не тяжело писать мне эти петиции каждый божий день — утром и вечером?! Я просыпаюсь — у меня сто сообщений, я их не читаю. Зачем он меня дергает?» - недоумевает артистка.

Напомним, что Татьяна и Александр прошли за эти годы через многие трудности. Долгое время певица мирилась со статусом любовницы, ждала, когда он уйдет от жены, затем она разбиралась с уголовным делом, возбужденным против возлюбленного. После Овсиенко ждала его из тюрьмы.

Ранее Татьяну Овсиенко обвинили в пиаре на разрыве с возлюбленным.