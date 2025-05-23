Дальше без "ВИА Гры": все солистки легендарной группы

Александр Котлеткин
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Алёна Винницкая. В составе группы с 09.2000 по 01.2003
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Алёна Винницкая. В составе группы с 09.2000 по 01.2003 
© Соцсети
Надежда Грановская. В составе группы с перерывами с 09.2000 по12.2011
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Надежда Грановская. В составе группы с перерывами с 09.2000 по12.2011 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Татьяна Найник. В составе группы с 04 по 11.2002
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Татьяна Найник. В составе группы с 04 по 11.2002 
© Соцсети
Анна Седокова. В составе группы с 04.2002 по 05.2004
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Анна Седокова. В составе группы с 04.2002 по 05.2004 
© Константин Чалабов / РИА Новости

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Вера Брежнева. В составе группы с 01.2003 по 07.2007
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Вера Брежнева. В составе группы с 01.2003 по 07.2007 
© Алексей Юшенков / РИА Новости
Светлана Лобода. В составе группы с 05 по 09.2004
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Светлана Лобода. В составе группы с 05 по 09.2004 
© Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Альбина Джанабаева. В составе группы с 09.2004 по 01.2013
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Альбина Джанабаева. В составе группы с 09.2004 по 01.2013 
© Максим Шеметов/TACC
Кристина Коц-Готлиб. В составе группы с 01.2006 по 04.2006
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Кристина Коц-Готлиб. В составе группы с 01.2006 по 04.2006 
© Соцсети
Ольга Корягина. В составе группы с 04.2006 по 04.2007
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Ольга Корягина. В составе группы с 04.2006 по 04.2007 
© Эмиль Матвеев/TACC

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Меседа Багаудинова. В составе группы с 04.2007 по 01.2009
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Меседа Багаудинова. В составе группы с 04.2007 по 01.2009 
© Руслан Кривобок / РИА Новости
Татьяна Котова. В составе группы с 03.2008 по 03.2010
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Татьяна Котова. В составе группы с 03.2008 по 03.2010 
© Михаил Фомичев / РИА Новости
Ева Бушмина. В составе группы с 03.2010 по 01.2013
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Ева Бушмина. В составе группы с 03.2010 по 01.2013 
© Соцсети
Санта Димопулос. В составе группы с 12.2011 по 10.2012
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Санта Димопулос. В составе группы с 12.2011 по 10.2012 
© Соцсети
Эрика Герцег. В составе группы с 10.2013 по 10.2020
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Эрика Герцег. В составе группы с 10.2013 по 10.2020 
© Нина Зотина / РИА Новости

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Миша Романова. В составе группы с 10.2013 по 03.2018
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Миша Романова. В составе группы с 10.2013 по 03.2018 
© Нина Зотина / РИА Новости
Анастасия Кожевникова. В составе группы с 10.2013 по 09.2018
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Анастасия Кожевникова. В составе группы с 10.2013 по 09.2018 
© Нина Зотина / РИА Новости
Ольга Меганская. В составе группы с 03.2018 по 10.2020
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Ольга Меганская. В составе группы с 03.2018 по 10.2020 
© Соцсети
Ульяна Синецкая. В составе группы с 09.2018 по 02.2022
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Ульяна Синецкая. В составе группы с 09.2018 по 02.2022 
© Соцсети
Ксения Попова. В составе группы с 10.2020 по 02.2022
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Ксения Попова. В составе группы с 10.2020 по 02.2022 
© Соцсети

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София Тарасова. В составе группы с 10.2020 по 02.2022
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София Тарасова. В составе группы с 10.2020 по 02.2022 
© Соцсети
Участницы группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Грановская и Татьяна Котова во время выступления на концерте Europa Plus Live в "Лужниках", 2009 год
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Участницы группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Грановская и Татьяна Котова во время выступления на концерте Europa Plus Live в "Лужниках", 2009 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Продюсер Константин Меладзе закрыл группу "ВИА Гра". Об этом сообщает Ura.ru.

"Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <...> Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии", — написал основатель коллектива в своем Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Группа "ВИА Гра" начала творческий путь в 2000 году в Киеве и быстро завоевала популярность на всем постсоветском пространстве. За 25 лет активной концертной деятельности в коллективе сменилось 20 солисток. Самыми известными из них были Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.

Исполнительницей финальной песни стала украинская артистка София Тарасова, а автором музыки и слов выступил сам Меладзе.

Как менялся состав самой горячей группы СНГ — в галерее "Рамблера".

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