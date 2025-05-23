Дальше без "ВИА Гры": все солистки легендарной группы
Продюсер Константин Меладзе закрыл группу "ВИА Гра". Об этом сообщает Ura.ru.
"Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <...> Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии", — написал основатель коллектива в своем Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Группа "ВИА Гра" начала творческий путь в 2000 году в Киеве и быстро завоевала популярность на всем постсоветском пространстве. За 25 лет активной концертной деятельности в коллективе сменилось 20 солисток. Самыми известными из них были Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.
Исполнительницей финальной песни стала украинская артистка София Тарасова, а автором музыки и слов выступил сам Меладзе.
Как менялся состав самой горячей группы СНГ — в галерее "Рамблера".