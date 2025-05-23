Павел Дуров впервые появился на публике вместе с возлюбленной

Основатель Telegram Павел Дуров впервые появился на публике вместе со своей возлюбленной Юлией Вавиловой. Соответствующие появились на сайте Getty Images.

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40-летний предприниматель и его 25-летняя избранница посетили благотворительный гала-ужина amfAR, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля. Так, для светского вечера бизнесмен предпочел классический костюм, черную рубашку и галстук.

Девушка, в свою очередь, надела платье в пол телесного цвета, оформленное глубоким декольте и сияющими стразами. Кроме того, она сделала легкий макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратную прическу.

В октябре прошлого года Юлия Вавилова спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Павлом Дуровым. Тогда девушка поделилась снимком, на котором возлюбленные были запечатлены на фоне вечернего города. При этом избранница бизнесмена позировала в белом наряде и с букетом в руках.