Певица Жасмин рассказала о нестандартной системе обучения детей

Певица Жасмин рассказала о необычной системе обучения детей. В их школах ставят баллы и смайлики.

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Подробности узнал сайт mk.ru.

Дочь Жасмин этим летом оканчивает шестой класс, в школе 10-балльная система оценивания. 8, 9 и 10 баллов в традиционном понимании – это пятерка.

«У Маргариты несколько десяток, в том числе по английскому языку, обществознанию и истории», - поделилась успехами дочери Жасмин.

Младший сын певицы – 9-летний Мирон – оканчивает четвертый класс. Он учится в англоязычной школе по британской системе.

«У них в школе еще более необычная система оценок, чем у Маргариты - смайлики и баллы. Учится он тоже хорошо, как и сестра», - сообщила Жасмин.

Дочь певицы занимается музыкой, выпустила третью сольную песню, ходит на теннис и танцы. Мирон выбрал самбо, гитару и шахматы.

«Когда школа закончится, Маргарита поедет со мной на гастроли, у нас есть дуэтный номер, а с недавних пор у нее есть и свой сольный», - раскрыла планы Жасмин.

Ранее сообщалось, что певица не поехала на концерт артиста Филиппа Киркорова и предпочла выступление Стаса Михайлова. Исполнительница объяснила, что «не могла разорваться на части».