Баста стал участником семейной драмы во время концерта

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал участником чужой семейной драмы на собственном концерте. Кадры, распространяющиеся в социальных сетях, опубликовал Super.ru.

Один из фанатов музыканта привлек его внимание во время выступления. Мужчина признался Басте, что сильно провинился перед женой и хочет попросить у нее прощения перед тысячной аудиторией. Вакуленко приостановил концерт на 10 минут, чтобы помочь помириться.

«Вон она стоит, подходи, извиняйся. Мы поддержим», — сказал Баста, после чего муж и жена помирились.

Музыкант подытожил, что парам не стоит ругаться или ссориться, а мужчинам и вовсе лучше не злить женщин.

Напомним, что 22 мая Баста выступил в Новосибирске. Прямо на сцене один из поклонников сделал предложение руки и сердца девушке, а позже там состоялась гендер-пати для супругов, проживших вместе 13 лет. Пол будущего ребенка для пары озвучил сам рэпер.