Андрей Данилко открестился от помощи ВСУ

Стас Садальский сообщил неожиданные подробности из жизни певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка. По его словам, украинский артист отказался выступать на музыкальном мероприятии, финансирующем вооружённые силы Украины.

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«Из Берлина прилетела радостная новость.... Андрей Данилко отказался участвовать на музыкальном фестивале, сборы с которого обещают направить на ВСУ", - сообщил Садальский.

Надо сказать, столь неожиданное переобувание Сердючки уже вызвало вопросы не только у Садальского. Ещё недавно Данилко вместе с некогда российским актёром, который внесён в список экстремистов и террористов в РФ, устраивал развратные танцы в испанском баре, а полученные от продажи билетов средства направлял на помощь ВСУ. Что же произошло сейчас, трудно сказать, но, по слухам, положение у Верки Сердючки незавидное. Известно, например, что Данилко снова закрыли выезд из страны, а также запретили въезд в ОАЭ, где его антироссийские высказывания признали "разжиганием межнациональной розни".