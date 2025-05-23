Тайный брак с Гордеевой, приемная дочь. Жизнь Ильи Кулика

Илью Кулика считали самым загадочным олимпийским чемпионом в истории России. Уже на следующий день после взятия «золота» Игр в Нагано он объявил о завершении карьеры. Любовь помогла ему добиться этой высоты, но, возможно, она и выбила его из колеи. Starhit вспомнил биографию спортсмена в день его 48-летия.

Старт карьеры и переход к Тарасовой

Илья родился 23 мая 1977 года в Москве. В пять лет он восхитился выступлению фигуристов, которое шло по телевизору, и всерьез заявил, что хочет так же. Мама привела ребенка в секцию, где тренеры сразу обратили внимание на артистичного мальчика. Первых успехов удалось добиться уже в 13 лет — фигурист выиграл Piruetten Juniors competition. Через два года юноша завоевал бронзу чемпионата мира среди юниоров, а потом взял и золото.

После этого Куликов перешел в сборную России. На фоне победы на чемпионате Европы у Ильи обострились конфликты с тренером Виктором Кудрявцевым. Методы мужчины казались подростку излишне жестокими, а сам он чувствовал себя одиноким. Выход он нашел в переходе к наставнику Татьяне Тарасовой. Кудрявцев обиделся, но все равно оказывал помощь своему воспитаннику.

«Прекрасно понимал, что, взяв Кулика, она взвалила на себя чудовищную ответственность. Наверняка были и неуверенность, и боязнь экспериментировать. Даже когда спортсмен неплохо научен прыгать, нередко бывает, что у него что-то не ладится. Помню, как в один из таких моментов Тарасова обратилась ко мне за помощью. Считаю это большим тренерским достоинством — не стесняться признать, что ты чего-то не умеешь, спросить совета», — подчеркивал Кудрявцев.

Под руководством Тарасовой Кулик освоил четверной тулуп, но чемпионат Европы 1996 года проиграл — на состоянии сказывались травмы стопы и паха. Поражение отрезвило фигуриста, и он понял, что для лидерства одних лишь амбиций мало. В результате спортсмен победил на двух российских турнирах, а также на Олимпиаде в Нагано — благодаря любви.

Вдохновляющие чувства

За год до Олимпиады фигурист сблизился с актрисой Марией Аникановой. Кулик был человеком настроения и чувства вдохновили его. В результате Илья стал невероятно упорно тренироваться. Положительное влияние любви отмечала и Тарасова в своих мемуарах.

«Я всегда за то, чтобы человек жил с любовью. А тут отношения развивались серьезно, не просто так, понятно, что рушить такие чувства нельзя. Я видела, как это чувство ему добавляет силы», — подчеркивала она.

Вместе с тем победу Кулика в Нагано долгие годы называли загадочной. К триумфу его привел ряд факторов — травма оппонента с более сильной программой, грипп у Алексея Ягудина и освоенный четверной тулуп. Проблемой не оказался даже жирафовый костюм — он в будущем войдет в рейтинги худших нарядов фигуристов.

Жизнь в США

Говорили, что Кулик ушел от Тарасовой еще чуть ли не в день Олимпиады, причем не расплатившись с ней по счетам. Тем временем фигуриста ждали на чемпионате мира. До него он не добрался из-за обострения старых травм — спортсмен говорил, что больше не мог терпеть боль. Однако в итоге Кулик перешел в профессионалы, перебрался в Америку и выиграл турниры Champions on Ice и Stars on Ice. Ну а с тренером он конфликт уладил — отмечал, что произошедшее касается только их двоих.

«Готовясь к Нагано, я был постоянно на нервах, чувствовал: вот-вот могу сорваться. Но я выдержал. А потом даже отказался от чемпионата мира, хотя золотой медали чемпиона мира у меня нет. Пропала мотивация», — пояснял спортсмен.

Некоторые считали, что чувства к Аникановой заставили фигуриста переосмыслить жизнь и сосредоточиться на профессиональных турнирах. Однако актриса в действительности пожертвовала еще большим — например, покинула «Современник» и поставила на паузу карьеру, чтобы воссоединиться с любимым в США. Там она превратилась в домохозяйку. Марии хотелось настоящей семьи, однако она не сложилась — супруг был одержим карьерой и пропадал в турах с различными ледовыми шоу.

«Постоянные разлуки не пошли на пользу нашей любви, постепенно мы стали отдаляться друг от друга. И в какой-то момент я поняла: не могу больше так жить — сидеть в этой Америке и тупо ждать, когда приедет муж. Да и мы оба чувствовали, что дело идет к расставанию. И в один день, собрав свои вещи, я уехала в Москву», — говорила артистка.

Однако позднее Мария назвала несколько иную версию. Она заявила, что инициатором разрыва был Кулик — возлюбленная помогала ставить ему номера, но понимала, что это не ее. В результате Илья попросил Аниканову уехать.

Тайный брак с Гордеевой

В 1999-м на гастролях Stars on Ice Кулик познакомился с Екатериной Гордеевой. За сезон они объехали около 70 городов в США, в ходе чего и развились их отношения. Все свободное время они пытались проводить вместе, а потом фигурист понял, что это любовь.

Однако препятствий для отношений было много. В первую очередь — возраст Гордеевой, которая была старше на шесть лет. Кроме того, проблемой был и «личный багаж» спортсменки — она была известна как партнерша и жена Сергея Гринькова, с которым в 80-е она создала поистине эталонный дуэт. Супруги любили друг друга, однако в 28 лет Гриньков внезапно умер.

Гордеева в одном из интервью признавалась — в Кулике ее привлекло то, что он не был зациклен на ее прошлом, а воспринимал просто как девушку.

«Он был на шесть лет моложе меня, в то время это казалось огромной разницей. Также мне нужно было думать о дочери Дарье. Я знала, что многие люди и в спорте, и вне спорта подумают, что это неправильно или что это не вовремя для меня. Но я поняла, что должна быть с ним», — говорила фигуристка.

Илья в беседах с журналистами отмечал, что завоевывал супругу осторожно, а после стремился не афишировать отношения. В 2001 году они поженились, о чем публика узнала лишь через несколько лет. Фигурист воспитывал дочку Екатерины как родную, а после у пары появился общий ребенок — Лиза.

Развод

Казалось, что все складывается успешно — полная семья, дочери, собственная спортшкола. Однако в 2016 году СМИ сообщили о разводе Кулика и Гордеевой.

Первые тревожные звонки появились еще за 8 лет до этого, когда фигуристка выступала в «Ледниковом периоде». Она встала в пару с Егором Бероевым — в один из вечеров дуэт заметили в ресторане, на фоне чего распространились слухи о романе. Его опровергали и Гордеева, и жена Бероева Ксения Алферова.

Позднее появились сплетни об измене Екатерины с неким фигуристом из американского ледового шоу. В результате разлучником окрестили канадца Давида Пеллетье, который давно дружил с Гордеевой и давал мастер-классы. С Жами Сале Давид разошелся еще до скандальных публикаций о разводе Кати с Ильей. В 2021 году фигуристка выложила в соцсетях фото Пеллетье, а на ее пальце было обручальное кольцо. Позднее спортсмены сами подтвердили, что они вместе.

Кулик развод никак не комментировал. Кроме того, молчит он и о возможных личных переменах. Сейчас он продолжает выступать в ледовых шоу, увлекается теннисом и бегом.