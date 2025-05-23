Врач объяснил предстоящие этапы лечения Филиппа Киркорова

Врач Терновой объяснил предстоящие этапы лечения Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Абзац».

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Кандидат медицинских наук Константин Терновой прокомментировал диагноз, который врачи поставили Филиппу Киркорову — бурсит. По мнению доктора, лечение воспалительного процесса может занять до двух-трех недель.

«В этом случае люди проходят физиотерапию и принимают противовоспалительные препараты. Если не нагноится, в этом нет ничего страшного», — заявил он.

При этом если в ранах Киркорова обнаружат гной, потребуется хирургическое вмешательство, добавил специалист.

«Это ничем хорошим не закончится. Тогда требуется операция, выписываются антибиотики. И процесс восстановления, соответственно, более длительный», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что в команде Киркорова прокомментировали состояние певца.