Врач объяснил предстоящие этапы лечения Филиппа Киркорова

Врач Терновой объяснил предстоящие этапы лечения Филиппа Киркорова
Врач Терновой объяснил предстоящие этапы лечения Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Абзац».
Кандидат медицинских наук Константин Терновой прокомментировал диагноз, который врачи поставили Филиппу Киркорову — бурсит. По мнению доктора, лечение воспалительного процесса может занять до двух-трех недель.
«В этом случае люди проходят физиотерапию и принимают противовоспалительные препараты. Если не нагноится, в этом нет ничего страшного», — заявил он.
При этом если в ранах Киркорова обнаружат гной, потребуется хирургическое вмешательство, добавил специалист.
«Это ничем хорошим не закончится. Тогда требуется операция, выписываются антибиотики. И процесс восстановления, соответственно, более длительный», — объяснил он.
Ранее мы писали о том, что в команде Киркорова прокомментировали состояние певца.