Волочковой стало плохо у гроба Григоровича после устроенного скандала

Балерине Анастасии Волочковой стало плохо у гроба Юрия Григоровича в Большом театре. Об этом сообщает The Voice.

23 мая в Большом театре состоялось прощание с Юрием Григоровичем. Траурную церемонию посетила Анастасия Волочкова. Балерина заявила, что Григорович сыграл большую роль в ее судьбе и помог вернуться в Россию после зарубежного контракта. Анастасия не скрывала скорбных эмоций на прощании. Подойдя к гробу умершего, она и вовсе почувствовала себя плохо.

«Если честно, мне стало плохо, но какой-то добрый человек принес свой стаканчик воды, хотя она тут не поможет», — высказалась знаменитость.

Не обошлось на траурной церемонии и без скандала. Балерина раскритиковала нынешнее руководство театра и указала на его разрушенное состояние, согласившись со словами Николая Цискаридзе.

«Вот эти щели в ламинате вместо партера... Все, что рассказывает Николай Цискаридзе — это правда. Все, что было разграблено после реконструкции, и сколько было денег...», — резюмировала она.

Ранее Анастасия Волочкова назвала балом лицемерия реакцию на ее появление в Большом театре. Подробности читайте в этой новости.