Пресс-секретарь Киркорова высказалась о его госпитализации

Пресс-секретарь Киркорова сообщила RT, что у певца действительно возникли осложнения со здоровьем. Собеседница отметила, что артист «восстанавливает здоровье под наблюдением медиков».

СМИ ранее сообщили, что Киркоров был помещен в частную клинику в связи с тем, что процесс заживления ожога затянулся и якобы пошло осложнение из-за сахарного диабета.

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Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли зрители 25 апреля во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский». На кадрах можно заметить, как Киркоров стоит на большой подвесной платформе в виде микрофона, из-за спины у него летят яркие искры. Они и попали на руки певца, после чего он несколько раз закричал от боли.

По словам известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс восстановления после ожога у певца затянулся, а из-за сахарного диабета возникло осложнение на одной из рук. В настоящее время врачи борются за здоровье артиста, писал Mash. Поп-король находится в больнице уже две недели. Информация о том, что у него якобы «разорвались импланты», не соответствует действительности, отметил Telegram-канал.