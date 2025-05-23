Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Певец Филипп Киркоров госпитализирован в Москве. Он пребывает в отделении экстренной хирургии частной клиники, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у артиста начались осложнения после того, как он получил ожоги на концерте в Санкт-Петербурге.

Филипп Киркоров лишился бизнеса по продаже одежды

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое зрителями. На кадрах можно заметить, как Киркоров стоит на большой подвесной платформе в виде микрофона, из-за спины у него летят яркие искры. Они и попали на руки певца, после чего он несколько раз закричал от боли.