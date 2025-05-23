Предсказано скорое возвращение Пугачевой и месть со стороны певицы

Писатель Захар Прилепин предрек скорое возвращение в РФ уехавших артистов, в том числе певицы Аллы Пугачевой и актрисы Чулпан Хаматовой. Он считает, что те будут мстить за унижения.

По мнению Прилепина, «никто из них каяться не будет».

«Многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуехавших — собраться с силами и отомстить за пережитые ими унижения», - сказал писатель.

Его слова приводит NEWS.ru.

Он считает, что для критиковавших Россию артистов надо прописать порядок возвращения, а именно извинения, помощь фронту и другое. Прилепин уверен: нужны «понятные алгоритмы обеления репутации».

СМИ раскрыли местоположение Аллы Пугачевой

Ранее продюсер Павел Рудченко высказался о возможном возвращении Примадонны. Он считает, что у части россиян появилось отвращение к певице, а большинство охладели.