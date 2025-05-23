Иван Ургант впервые за долгое время выступил в Москве

Иван Ургант впервые за долгое время появился на сцене в России. Несколько лет шоумен выступает только за границей. О том, что Ургант вышел на столичную сцену, стало известно из соцсетей Ксении Собчак. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала видео с мероприятия «Фонда Друзья» , которое накануне состоялось в ЦДМ на Лубянке.

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В кадре Иван, сидя на стуле на сцене, обращается к Ксении Собчак, делая акцент на её обуви.

«О, мать честная, Боже мой, посмотрите, Ксюшенькины сапоги, сапоги сапожки. Ксюш, ещё раз тебе говорю, нельзя брать детские вещи и надевать...», — с юмором обратился Ургант к журналистке.

В ответ Ксения я покрутила красным сапожками перед камерой и широко улыбнулась, глядя на Ивана.

Реакция подписчиков Ксении на появление на московской сцене Ивана Урганта была неоднозначной. Мнения, как говорится, разделились.