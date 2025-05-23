Волочкова назвала свой любимый напиток

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, какой напиток ее самый любимый. Об этом она сообщила в интервью Пятому каналу во время музыкальной премии телеканала RU.TV.

По словам заслуженной артистки России, игристое вино не входит в список ее любимых напитков.

«Моя страсть — это кофе. Я люблю не американо и заварной, а люблю, как я называю, пыль дорог — обычный растворимый, без сахара. Но кофе я не очень пью. Больше люблю чай с лимоном», — призналась балерина.

Ранее стало известно, что Волочкова потребовала пустить ее в Большой театр на прощание с легендарным хореографом Григоровичем.