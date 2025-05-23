Поклонники не узнали Аллу Пугачеву без парика

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева не перестаёт удивлять публику. Недавно на Кипре она посетила концерт своей дочери Кристины Орбакайте. Фанаты Примадонны остались под впечатлением: их поразила не только внешность звезды, но и ее высказывания.

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Кристина Орбакайте недавно дала концерт на Кипре. Со сцены в Лимасоле она обратилась к русскоязычной публике и заявила, что завидует им, ведь их соседкой стала ее мать. Так певица решила акцентировать внимание на присутствующей в зале родительнице.

Сначала Примадонна не хотела выходить на сцену, но в самом конце выступления дочери все же исполнила свою песню «Алла будет петь».

Кристина Орбакайте встала перед матерью на колени, а после Пугачева произнесла: «Кристина будет петь!».

Завершив исполнение, артистка ушла за кулисы, а к оставшейся на сцене Кристине поднялись ее брат и сестра — Лиза и Гарри. Они подарили «перелетной птице» два букета цветов.

Неудачное преображение

Поклонники Аллы Пугачевой, присутствующие на концерте, не смогли сдержать эмоций, связанных с внешним видом артистки. Они отметили, что Примадонна выглядит не самым лучшим образом.

Ее снимки в соцсетях сильно отретушированы, а сама она в жизни далеко не так прекрасна.

© соцсети

Фанаты сбежавшей артистки подчеркнули: Алла ходит с трудом, сильно похудела и не похожа на себя без привычной копны волос. Более того, многие отметили заторможенную речь звезды, словно каждое слово ей дается с трудом. Когда зрители попытались пообщаться с ней, артистка засмущалась и выглядела растерянной. Она пояснила, что это не ее концерт, и все внимание стоит дарить ее дочери.

Даже принесенные для Примадонны цветы были отданы ее наследнице.

Фанаты Пугачевой предположили, что годы стали брать своё, несмотря на попытки знаменитости отсрочить старость. Они уверены: артистка распрощалась с мыслью вернуть былую популярность и продолжить карьеру. Теперь все надежды она возлагает на дочь.

Преемница

Некоторые зрители отметили, что фраза Пугачевой «Кристина будет петь!» стала своеобразным посвящением дочери в преемники. Так артистка показала: она больше не первый номер, а все лавры передает наследнице.

На супруга, комика-иноагента Максима Галкина у Пугачевой, считают пользователи Сети, надежды тоже нет. Покинув Россию, юморист начал зарабатывать на шутках про «плохих» русских. Однако за три года его репертуар порядком поднадоел даже стойким русофобам.

Теперь пародист, построивший блестящую карьеру в России, скитается по городам мира, вытряхивая последние копейки из беженцев и веселя их старыми заезженными шутками.

На двух стульях

Поклонники Пугачевой отмечают: на старшую дочь артистке тоже не стоит возлагать больших надежд. Орбакайте давно живет в Америке, редко приезжает в Россию и налаживать жизнь на Родине не планирует.

Особенно ярко это стало проявляться после начала спецоперации. Звезда максимально сократила число выступлений в России, мало общается с фанатами, из-за чего многим стало понятно, на чью сторону она встала.

Гастролируя по американским городам, блондинка часто выступает в полупустых залах. При этом билеты на ее концерты стоят немалых денег. Так, чтобы послушать ее исполнение в Нью-Йоркском баре Level, фанатам пришлось отдать около 33 тысяч рублей.

При этом свою политическую позицию Кристина скрывает. Она не высказывается о спецоперации, осторожна в беседах с журналистами. Ее мать с отчимом в этом вопросе более прямолинейны и честны.

После запрета на въезд в Латвию артистка заверила: ее песни вне политики.

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова», — высказалась звезда.

Орбакайте напомнила, что всю жизнь посвятила музыке, не участвовала в политических спорах и конфликтах.

Однако слова Кристины вызывают у фанатов смех. Недавно она с гордостью заявила о туре по Америке, забыв о позорной отмене ее выступления в Кремле осенью прошлого года.

Артистка рассказала, что её песни любят во всем мире, вот только большинство жителей США и Канады впервые слышат о 53-летней певице.

Российские пользователи отметили, что даже живым пением Орбакайте не может удивить: все время она поет под фонограмму. Они уверены, что построить блестящую карьеру за границей у Кристины не выйдет. В России ее давно забыли, а в Америке — никогда не знали.