Съехал из дома, стал выпивать: звезда "Импровизации" оказался в психлечебнице

Российский блогер, ведущий и стендап-комик из шоу "Импровизация" Дмитрий Позов попал в психбольницу. Об этом шоумен рассказал в своем Telegram-канале.

© Российская газета

Проблемы у комика начались в ноябре прошлого года, тогда тяжело заболел его отец. В январе он скончался. Дмитрий Позов признался, что в этот нелегкий период начал употреблять алкоголь, ссориться с супругой.

"И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке", - резюмировал ведущий."Мне осточертело притворяться. Притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. Мне осточертело делать вид, что у меня все в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту", - откровенно признается Позов.

Стендапер опроверг слухи об исключительно алкогольной причине его состояния.

"Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли", - рассказывает он.

Ведущий вопросил поклонников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, "мысленно поддержать" его с женой в этот непростой период.