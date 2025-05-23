Балерина Анастасия Волочкова приехала в Большой театр на церемонию прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем, который ушел из жизни в возрасте 98 лет. Балерина не смогла сдержать эмоций и устроила скандал.

Последний раз в Большом Волочкова была в 2003 году. После конфликта и увольнения она больше не переступала порог театра. Как сообщает StarHit, Анастасия вышла из автомобиля с большим букетом белых лилий. Она была одета в длинное черное платье без рукавов.

В Сети появились слухи, что Волочкову могут не пустить на прощание с Григоровичем, поэтому Анастасия сразу подошла к встречающим ее журналистам и попросила помочь ей попасть в Большой театр. Она не смогла сдержать эмоций и в результате высказала все, что думает о руководстве театра. При этом Волочкова позволила себе нецензурную брань.

«Помогите мне цветы возложить к гробу. Люди, я ничего больше не прошу. Это говно мне больше не нужно. Эта структура, поймите меня. Мне просто нужно к гробу подойти. Они здесь уже все разрушили. Мы стоим с вами сейчас на улице, как те зрители, которые хотели попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — заявила балерина и разрыдалась.

Она также заверила журналистов, что Большой театр посещают только «толстосумы и кошелки», чтобы сфотографироваться на фоне украденной люстры.

Ранее Волочкова заявила, что она была единственной артисткой, приходившей в санаторий к Григоровичу, где он проживал последние годы. Никто из коллег Анастасии, по ее словам, не навещал знаменитого хореографа. Последний раз она приезжала в прошлом году, однако балерину не пустили к педагогу, хотя она принесла его любимый фрукт - хурму.

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Напомним, 19 мая Юрий Григорович скончался в ЦКБ в возрасте 98 лет, где он находился с 1 мая. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с балетмейстером пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра. Его тело кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что балетмейстер Юрий Григорович не дожил до своего 100-летия год и семь месяцев. Последние годы он провел в санатории в подмосковной Барвихе по соседству со звездой фильма «Гусарская баллада» Любовью Голубкиной, ушедшей из жизни в марте 2025 года.